Лидера ливийских повстанцев "похоронили" после его заявлений о гибели Каддафи

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Мустафа Абдул Джалиль – руководитель Переходного национального совета Ливии, который в начале августа передал полномочия по управлению страной избранному конгрессу, – опроверг сообщения о своей гибели, появившиеся в СМИ после его заявления о том, что свергнутого Муаммара Каддафи убил иностранный агент.

Первые сообщения о предположительной гибели Мустафы Абдул Джалиля опубликовали несколько арабских изданий со ссылкой на неназванные источники. После этого вести распространились в Twitter, сообщает shorouknews.com.

1 октября Мустафа Абдул Джалиль дал интервью ливийским СМИ, в котором призвал журналистов быть аккуратнее с выбором тем и выпуском в эфир непроверенной информации.

Сообщение о гибели одного из главных противников Муаммара Каддафи поступило на следующий день после того, как европейская пресса распространила информацию о подробностях об обстоятельствах гибели полковника. Как неоднократно говорили и ранее, бывший глава Ливии стал жертвой предательства.

Махмуд Джабриль, который в настоящее время претендует на кресло премьер-министра Ливии, заявил, что "Каддафи убил зарубежный агент, которому удалось внедриться в повстанческую армию".

Как ранее писал Главред, итальянская газета Corriere della Sera 30 сентября опубликовала статью о том, что бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи мог быть убит агентом французских спецслужб.

Подтверждением этой гипотезы является тот факт, что после начала операции НАТО в отношении Ливии Каддафи публично угрожал предать огласке детали, связанные с многомиллионным финансированием предвыборной кампании Николя Саркози в 2007 году.

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