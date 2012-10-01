Тюремщики опровергли информацию о болезни Луценко

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В последние дни осужденный Юрий Луценко за медицинской помощью к медперсоналу колонии не обращался.

Об этом сообщили в Госпенитенциарной службы.

«Официально сообщаем, что информация о пребывании Луценко в медицинской части Менской исправительной колонии не соответствует действительности. Кроме того, информируем, что осужденный Луценко за медицинской помощью в последние дни к медперсоналу колонии вообще не обращался. Каких-либо жалоб, пожеланий или заявлений от самого осужденного в адрес медицинского персонала или администрации учреждения также не поступало», – сообщает ведомство.

В ГПтС считают распространение «неправдивой информации очередными попытками дискредитировать сотрудников пенитенциарной системы и работников Менской исправительной колонии (№ 91)».

В то же время сообщается, что администрация Менской колонии не получала каких-либо жалоб на медперсонал от осужденного экс-главы МВД Юрия Луценко, который находится под постоянным наблюдением врачей.

Как ранее писал Главред, 1 октября жена экс-министра Ирина Луценко сообщила, что состояние ее мужа ухудшается, а недавно он провел три дня в медсанчасти Менской колонии.

Кроме того, по словам пресс-секретаря партии «Народная Самооборона» Лариса Саган, в медчасти колонии нет никаких медикаментов, а заключенным, в том числе и Луценко, дают только обезболивающие, а боли в шее ему лечили, прикладывая компресс с разогретой солью.

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