У закона о клевете нет будущего - Герман

{1-} Введение Верховной Радой уголовной ответственности за клевету абсолютно исключено.

Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе советника Президента Анны Герман.

«Законопроект о клевете не имеет судьбы. И не имеет будущего ни сегодня, ни завтра, ни в новом созыве Верховной Рады», - подчеркнула она.

По словам Герман, президиум фракции Партии регионов принял окончательное и однозначное решение отменить этот законопроект без обсуждения.

Янукович: закон о клевете был ошибкой

Напомним, как сообщал «Главред», председатель Верховной Рады Владимир Литвин предложил парламенту рассмотреть первым вопросом пленарного заседания 2 октября проект постановления об отмене закона о клевете.

Как известно, 8 сентября Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы об усилении ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека».

После этого ряд политических партий и общественных организаций высказались против данного законопроекта, вызвав широкий общественный резонанс.

В результате автор документа, депутат от фракции Партии регионов Виталий Журавский заявил о намерении отозвать свой законопроект.

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