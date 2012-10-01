В ЦИК назвали выборы-2012 сложными, как никогда

{1-} Нынешний избирательный процесс в Украине сложный, как никогда.

Об этом заявил замглавы ЦИК Андрей Магера, передает «Український тиждень».

«На моих глазах проходили две парламентских кампании и две президентских – но ни разу избирательный процесс не был таким тяжелым, как сейчас», - заявил он.

Также он объяснил, что его такие его слова вызваны возвращением к мажоритарной системе.

«Во-первых, возвращение мажоритарной составляющей добавило много проблем, в частности, относительно подкупа избирателей – кандидаты еще никогда не делали его так открыто и самоуверенно», - отметил он.

Также его удивляет практика деятельности судов.

«Во-вторых, меня удивляет практика деятельности судебных органов, когда относительно одних кандидатов принимается одно решение, а относительно других, в такой же ситуации, абсолютно противоположное», - добавил Магера.

«Крайняя заполитизированность избирательного процесса, случаи порчи билбордов краской, нападения на палатки агитаторов и на самих агитаторов не украшают избирательный процесс», - подчеркнул он.

По его словам, «во многих моментах эти выборы похожи на выборы 2004, потому что такая грязь, как сейчас, была разве что тогда».

«Выборы 2006 года были почти идеальными, выборы 2007 года приближались к ним, на выборах 2010 года тоже не было так много негативных фактов, как сейчас», - заявил заместитель главы ЦИК.

По его словам, среди нарушений законодательства самое главное – это «подкуп, это то, что бросается в глаза».

«В ЦИК поступает много жалоб от кандидатов, в частности относительно подкупа, который осуществляют их оппоненты. Но избирательный закон позволяет ЦИК объявлять предупреждение кандидату фактически, только если есть соответствующее решение суда. То же касается фактов распространения заведомо неправдивой информации относительно кандидатов», - сказал Магера.

«Многие сетуют, что нет действенного механизма ответственности кандидатов за нарушения избирательного законодательства. А как по мне, то и хорошо, что нет механизма отмены регистрации кандидата на этих основаниях. В нынешней ситуации эта норма работала бы скорее против справедливости избирательного процесса, ведь открывала пространство для манипуляций», - отметил он.

Среди прочих нарушений Магера назвал препятствование в проведении предвыборной агитации.

«Кроме того, хотелось бы, чтобы политические партии через своих представителей в комиссиях не направляли их деятельность на срыв работы комиссий», - добавил он.

Новости по теме:

Выборы-2012: кто поможет Тимошенко

Выборы-2012: кандидаты просят помочь деньгами

Рада не будет пока назначать дату выборов в Киеве

На избирательных участках начали установку видеокамер