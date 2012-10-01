Большинство украинцев не хотят официального статуса для русского языка

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Большинство украинцев выступают против предоставления русскому языку официального статуса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Деминициативы" и Украинским центром им. Разумкова, передает Украинская правда со ссылкой на УН

Против такого статуса выступают 53,8% опрошенных.

Поддержали такое решение 38,4%. 7,8% затруднились с ответом.

Опрос проводился с 10 по 15 августа, было опрошено 2 009 респондентов старше 18 лет по всей Украине.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как ранее писал Главред, украинские школьники залогом удачной карьеры считают знание английского языка.

Таковы результаты опроса, проведенного Институтом Горшенина в МДЦ «Артек».

Абсолютно необходимым для успешной карьеры английский назвали 91,5% респондентов.

При этом необходимость владения украинским языком считают обязательной 78,8%, русским – 71,1% опрошенных.

Среди других языков школьники также назвали немецкий - 46,8%, французский - 30,5%, китайский - 17,8%, итальянский - 14,5%, испанский - 10,2%, других языков - 1,8%. Затруднились с ответом 1,8% детей.

фото: ostro.org



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