Молдавским коммунистам запретили партийную символику

{1-}В Молдавии вступил в силу закон, запрещающий политическое использование коммунистической символики.

Представитель министерства юстиции Кристина Мельник заявила: "Человеку в красной футболке с изображением серпа и молота этот закон ничем не грозит. Если же это изображение будет использовано в символике политической партии или в ходе собраний и демонстраций, организаторам грозит предупредительный штраф. В случае неподчинения партия и вовсе может быть запрещена", - пишет ИТАР-ТАСС.

По мнению наблюдателей, данный закон направлен против оппозиционной партии коммунистов, представленных в парламенте страны крупнейшей фракцией, насчитывающей около трети депутатов. Коммунисты уже опротестовали закон в Конституционном суде.

"Мы не собираемся отказываться от серпа и молота. Если это решение парламента не будет отменено, мы дойдем до Европейского суда по правам человека и дальше, если понадобится", – заявил лидер партии, бывший президент республики Владимир Воронин.

Скандальный закон был принят в июле этого года большинством правящей в республике коалиции "Альянс за европейскую интеграцию" куда вошли демократическая, либеральная и либерально-демократическая партии. Ограничения были введены на основе выводов Комиссии по изучению тоталитарного коммунистического режима, которая была учреждена ранее Михаем Гимпу, исполняющим обязанности президента в 2010 году.

После проведенной работы, исследователи предложили запретить в коммунистические символы, открыть в стране ряд музеев "советской оккупации", издать школьный учебник о "преступлениях коммунистов". Выдвинута также инициатива образовать еще одну комиссию, которая подсчитает ущерб от правления коммунистов.

Как ранее писал Главред, коммунистическая символика приравняна к нацистской и запрещена во многих постсоветских государствах и странах бывшего соцлагеря.

Напомним, столкновения в Польше во время Евро-2012 между российскими и польскими футбольными фанами отчасти были спровоцированы и тем, что российские болельщики во время марша использовали запрещенную в Польше советскую символику.

фото: nr2.ru

Новости по теме:

Молдова официально запретила советскую символику



Коммунисты хотят заменить государственную символику Украины



Молдова обогнала Украину на пути в Европу

