«Регионалы» используют в предвыборной рекламе фото солдат российской армии

Партия регионов в своих агитационных брошюрах «От стабильности – к благополучию» в разделе об армии помещены фотографии российских солдат.

Часть страницы о 2008-2009 годах представлена в черно-белых тонах, а на другой странице, с достижениями за 2010-1012 годы стоят цветное фото военных в камуфляже, которые использовала армия РФ, и которые никогда не употреблялись в украинской армии. Этот вид камуфляжа именуется «ВСС-93» и представляет собой российский камуфляж образца 93-го года, сообщает «Опора».

Также на следующей странице брошюры «контрактная армия», изображен военный в камуфляже не украинского образца, а типа американского Woodland. Однако специалисты по совокупности элементов не смогли идентифицировать солдат какой армии мира представлен на фото. По одной из версий – это может быть и просто стрейкболист.





Согласно указанным данным, на украинском языке эта брошюра издана тиражом 720 тыс. экземпляров.

Напомним, ранее выяснилось, что на серии бордов Партии регионов «Від стабільності – до добробуту», на которой изображено счастливое семейство в трех поколениях, использовались фотографии с иностранных сайтов, не имеющих отношения к Украине.

фото:oporaua.org

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