Янукович присвоил 10 тысячам многодетных матерей звание "Мать-героиня"

{1-}Президент Виктор Янукович подписал указы о присвоении почетного звания «Мать-героиня» более чем 10 тысячам многодетных матерей.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

С начала 2012 года это почетное звание присвоено более чем 35 тысячам многодетных матерей, которые родили и воспитали до 8-летнего возраста пятерых и более детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке.



Напомним, в конце августа Президент присвоил звание матери-героини более 5 тыс. многодетных женщин.

Ранее «Главред» сообщал, что в 2010 году звание «Мать-героиня» получили 19068 матерей.

Фото: president.gov.ua

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