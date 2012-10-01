Основатель Facebook подарил Медведеву футболку

Премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг подарил футболку с адресом своей странички в этой социальной сети.

Во время встречи Медведев и Цукерберг обсуждали вопросы соблюдения авторских прав в Интернете.

По мнению главы российского правительства, имеет право на существование идея «позволить самому владельцу авторских прав определять границы защиты этого права», сообщает ВВС.

Основатель Facebook заметил, что его компания «с полной серьезностью относится к защите авторских прав», применяя для их защиты различные методы.

В российских СМИ накануне визита Цукерберга в Москву появились сообщения о том, что он проводит агрессивную политику по вербовке программистов из ведущих российских компаний. По мнению президента IT-холдинга IBS Group Анатолия Карачинского, встреча Цукерберга и Медведева «легитимизирует утечку мозгов» из России.

«Те, кто сходил (на встречи с Цукербергом), рассказывали, что им предложили работу и немедленную эвакуацию в Америку», — сообщил Карачинский на своей странице в Facebook. Он также сравнил происходящее с операцией по массовому вывозу российских программистов компанией Microsoft в 1998 году.

28-летний Цукерберг, занимающий 36 место в списке самых богатых людей мира Forbes, является основателем и гендиректором Facebook — крупнейшей социальной сети в мире, которая насчитывает более 900 млн пользователей.

Facebook в настоящий момент переживает не лучший момент, поскольку цена на ее акции к текущему моменту снизилась почти вдвое с момента IPO в мае 2012 года.

В первый день после выхода на рынок акции Facebook продавались по цене 38 долларов. С тех пор они потеряли 49% стоимости.

Фото: government.ru

Новости по теме:

Дмитрий Медведев встретится с Марком Цукербергом "в оффлайне"



Создатель Facebook за день потерял 600 миллионов долларов



Марк Цукерберг в Москве сходил в Макдональдс

