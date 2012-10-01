Янукович устроил кадровые перестановки в СБУ

{1-} Президент Виктор Янукович провел очередные кадровые ротации в облуправлениях Службы безопасности Украины.

Тексты соответствующих указов размещены на официальном сайте главы государства.

В частности, Президент освободил Владимира Верхогляда от должности начальника Управления СБУ в Днепропетровской области.

Также Янукович освободил Владимира Воропая от должности начальника Управления СБУ в городе Севастополе и назначил его начальником УСБУ в Днепропетровской области.

Ранее «Главред» сообщал, что в 2011-м году Янукович провел массовые увольнения начальников облуправлений СБУ. Были уволены начальников управлений СБУ в Донецкой, Николаевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черкасской областях и в г. Севастополь.

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