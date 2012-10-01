Эксперты считают, что в Раду пройдут четыре партии

{1-}Пятипроцентный избирательный барьер преодолеют четыре политические силы: Партия регионов, Всеукраинское объединение «Батьківщина», «УДАР Виталия Кличко» и Коммунистическая партия Украины.

Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса, передает УНИАН.

При этом мнения экспертов почти разделились относительно первенства Партии регионов или ВО «Батьківщина» и относительно третьего места «УДАРа» или КПУ. Менее половины экспертов прогнозируют прохождение в Раду ВО «Свобода» и только четверо из 49 – попадание в парламент партии Наталии Королевской «Украина - Вперед!».

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По мнению большинства экспертов, наиболее успешно избирательные кампании проводят КПУ, «УДАР» и Партия регионов. Вместе с тем избирательные кампании партии «Украина - Вперед!», «Батьківщини» и партии «Наша Україна» эксперты считают наименее успешными.

Избирательный барьер преодолеют, по мнению экспертов, партия «УДАР Виталия Кличко». На втором месте – «Батьківщина». Однако значительная часть экспертов указала, что ни одна партия не имеет хорошей избирательной программы.

Абсолютное большинство экспертов считают, что самые лучшие финансовые возможности имеет Партия регионов, а также партия «Україна - Вперед!». Так же абсолютное большинство экспертов считают, что Партия регионов имеет самый большой административный ресурс. Самую квалифицированную команду, по мнению экспертов, имеют Партия регионов, «УДАР» и «Батьківщина».

«Грязные» методы и технологии в отношении политических соперников больше всего применяет Партия регионов. Другие партии упоминались экспертами в 5 раз реже. По убеждению экспертов, партийная система Украины в основном или совсем не соответствует демократическим стандартам. Это несоответствие прежде всего проявляется в тесной связи партий с олигархическими структурами, отсутствии идеологии и четкой программной составляющей. Среди других факторов недемократичности партийной системы в Украине эксперты отметили непрозрачность финансирования партий, отсутствие коммуникации с гражданами и внутрипартийной демократии.

Опрос экспертов проводил фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива с 24 по 28 сентября 2012 года. Всего были опрошены 49 экспертов.

фото: Главред, trunov.com

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