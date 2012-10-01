Милиция отпустила всех подозреваемых в расстреле охранников «Каравана» - СМИ

{1-} Киевская милиция ежедневно задерживает подозреваемых в расстреле охранников «Каравана». Каждый раз проверка не подтверждала причастности задержанных к резонансному преступлению и они были отпущены.

Об этом высокопоставленный чиновник в столичной милиции заявил изданию «Сегодня».

«Мы задерживаем «подозреваемых» каждый день, проверяем и отпускаем. К сожалению, он еще не задержан. Но он в Киеве, а не за границей, как говорят. Вся милиция работает в усиленном режиме», - подчеркнул милицейский источник.

Как сообщал «Главред», более 30 человек сообщали милиции о том, что якобы видели «стрелка» из «Каравана», однако каждый раз информация не подтверждалась.

«Нам звонят и днем, и ночью из разных районов Киева, которые видели невысокого коротко стриженного шатена спортивного вида, очень «похожего на того, кто расстрелял охранников «Каравана», - заявил «Главреду» начальник пресс-службы милиции Киева Игорь Михалко.

При этом он подчеркнул, что проверяется каждый поступивший сигнал.

Напомним также, 26 сентября в супермаркете «Караван» покупатель, уличенный в мелком воровстве, расстрелял четверых охранников и скрылся.

Киллера ищут по всей Украине.

фото: youtube.com

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