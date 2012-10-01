Урну для голосования бывшему президенту Грузии доставили на дом

{1-}Экс-президент Грузии Эдуард Шеварднадзе в день парламентских выборов в стране, не ходил на избирательный участок. Ему урну для голосования доставили на дом.

Об этом сообщила помощник экс-президента Марина Давиташвили, пишет "Новости-Грузия".

По ее словам, бывший президент решил не делать комментариев до окончания голосования.

Шеварднадзе зарегистрирован на 14-м участке тбилисского района Крцаниси, урна для голосования была доставлена с этого участка на дом в первой половине дня.

Грузинские СМИ уже выдвинули предположение, что 84-летнему бывшему политику трудно передвигаться и говорить, и поэтому он не пошел на избирательный участок и не дал комментариев прессе. Помощник категорически опровергла этих слухи.

"Шеварднадзе не дал комментариев, поскольку ждет итогов голосования, после чего комментарии будут. Он чувствует себя хорошо, дает интервью зарубежным СМИ, на этой неделе в грузинской газете (Асавал-Дасавали) будет опубликовано его очередное интервью", - сказала пресс-секретарь экс-главы государства.

Шеварднадзе возглавлял Грузию с 1992 года и ушел в отставку в 2003 году в результате "революции роз". С тех пор экс-президент проживает в пригороде Тбилиси, на территории переданной в его распоряжении части государственной резиденции в Крцаниси.

Как сообщалось, в парламентских выборах в Грузии участвуют 14 партий и два политических блока.

Главными конкурентами считаются оппозиционная коалиция "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили и правящая партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". Соцопросы, в зависимости от пристрастия их организаторов, предрекают убедительную победу одной из двух основных политических сил.

фото: vesti.az

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