После лежачего протеста Тимошенко стало хуже

Через двое суток после лежания на цементном полу во время акции протеста (ФОТО) состояние здоровья экс-премьера Юлии Тимошенко ухудшилось.

Об этом брифинге заявил адвокат Тимошенко Александр Плахотнюк, сообщает «Харьков. Комментарии».

Он сказал, ссылаясь на слова одного из украинских врачей, что «все, что было сделано до прошлой пятницы, это двухдневное пребывание на полу свело на нет». По словам Плахотнюка, также поднимался вопрос о выписке Тимошенко из ЦКБ №5.

Он отметил, что документа о выписке нет, но пенитенциарная служба уже говорила о том, что этот вопрос может быть поднят в связи с поведением Тимошенко и ее защитников.

Также на брифинге Плахотнюк зачитал заявление экс-премьера, в котором она обвинила действующую власть в нарушении закона и осуществлении репрессий.

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Ранее «Главред» сообщал, что Тимошенко устроила лежащий протест после того, как ей не разрешили встретиться с Яценюком, Турчиновым и Немырей. Экс-премьер даже попыталась выбить больничную дверь своими высокими каблуками (ВИДЕО).

В свою очередь политики тоже пытались выбить дверь, чтобы попасть в помещение, где находилась Тимошенко.

фото: unn.com.ua

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