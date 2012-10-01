Экс-посол США: Украина блефует, когда говорит о сближении с Россией

{1-} Бывший посол США в Украине, аналитик Института Брукингса Стивен Пайфер считает, что Президент Виктор Янукович блефует в отношениях с Западом, когда делает вид, что готов сближаться с Россией.

Такое мнение он выразил в Вашингтоне во время дискуссии «Украина перед критическими вызовами», которая прошла в Институте Брукингса, сообщает «Голос Америки».

По словам Пайфера, свертывание демократии в Украине может обернуться кризисом государства. Из-за ухудшения отношений с Европой и США Киев останется наедине с Россией, которая настроена подчинить Украину своему влиянию, считает он.

Пайфер заявил, что правительство Украины блефует в отношениях с Западом, когда делает вид, что готово сближаться с Россией, если Европа и США будут настаивать на своем. По его словам, мнение украинской власти, что геополитическая важность Украины заставит Запад закрыть глаза на событии в Украине, является ошибкой.

«Для украинского правительства, для Януковича и его круга, сближение (с Россией) – плохой шаг в общеэкономическом измерении, в измерении личного бизнеса. Это также поставит под удар и суверенитет страны. «Уступки» Западу ничем таким Януковичу не грозят. Поэтому если Запад понимает ситуацию, то назовет позицию Януковича блефом», - отметил Пайфер.

Ранее «Главред» сообщал, что ЕС хочет, чтобы Украина была как можно ближе, но европейские фундаментальные ценности должны уважаться, о чем заявлял президент Европейского парламента Мартин Шульц.

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