Российский суд запретил фильм "Невинность мусульман"

{1-}1 октября, в Москве Тверской суд признал экстремистским скандальный американский фильм "Невиновность мусульман".

Таким образом, судья Евгений Комиссаров удовлетворил требование прокуратуры Москвы, сообщает РИА Новости.

"Я напомню, что у недовольных вынесенным решением есть возможность подать апелляционную жалобу в Московский городской суд после изготовления полной его версии", - сказал судья.

Сегодня была оглашена лишь резолютивная часть. Полностью с мотивированным решением можно будет ознакомиться 5 октября.

Напомним, 26 сентября, аналогичное решение принял Ленинский районный суд Грозного.

Как сообщил представитель министерства печати Чечни, суд также постановил, что до вступления решения в силу должны быть приняты меры по обеспечению иска в виде приостановления распространения фильма "Невиновность мусульман", размещенного в Интернете и в любых других источниках.

Представители сотовых операторов заявили, что исполнят решение грозненского суда.

Как сообщал Главред: в США был арестован и помещен под стражу предполагаемый продюсер фильма "Невинность мусульман", вызвавшего массовые акции протеста в исламском мире. Как объявила прокуратура Лос-Анджелеса, Накула Басели Накула был задержан по подозрению в нарушении условий досрочного освобождения из тюрьмы.

Фото: кадр из фильма "Невинность мусульман"

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