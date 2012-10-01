Глава КПУ пригласил европейских коллег наблюдателями на выборах в Раду

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Украинские коммунисты официально призвали своих коллег из европейских коммунистических и рабочих партий прибыть в Киев в качестве независимых наблюдателей на выборах в Верховную Раду Украины. Об этом корреспонденту агентства ГолосUA заявил Первый секретарь ЦК КПУ Петр Симоненко, находящийся в Брюсселе. По его словам, это необходимо для «обеспечения защиты права выбора граждан Украины».

Петр Симоненко подчеркнул, что, только объединяя усилия для соблюдения честного и беспрепятственного волеизъявления избирателя, в какой стране выборы бы ни проходили, передовые движения смогут как преодолеть последствия мирового экономического кризиса, так и снизить влияние на политическую жизнь мира олигархического капитала. «Сегодня, независимо от региона Европы, наблюдаются идентичные проблемы, - подчеркнул, в частности, лидер КПУ. – Идет ужесточение позиций капитала и марионеточных правительств, пытающихся отвлечь трудящихся от борьбы за свое будущее».

Напомним, что делегация Компартии Украины во главе с Петром Симоненко находится в Брюсселе на Европейской коммунистической встрече, участие в которой принимают руководители и представители 45 партий и рабочих движений. Мероприятие проводится по инициативе Коммунистической партии Греции в центральном здании Европарламента. Цель встречи – поиски путей консолидации прогрессивных сил Европы для преодоления кризиса экономик отдельно взятых стран, а также выработка методов противодействия узурпации власти со стороны крупного мирового капитала. «Решить эту задачу без укрепления межпартийных связей, без выработки общей точки зрения на мировые процессы будет крайне сложно. Зачастую нам мешают с этим справиться разница в подходах и оценках, идеологические разночтения. Однако я уверен, что эти трудности преодолимы», - сказал в своем брюссельском выступлении Петр Симоненко.