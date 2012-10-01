Тюремщики отправляют Тимошенко назад в колонию и закрыли туалет на ключ

{1-} Находящаяся на лечении в ЦКБ №5 «Укрзалізниці» экс-премьер Юлия Тимошенко заявила, что получила от пенитенциарной службы документ о выписке из больницы.

Об этом сообщает пресс-служба БЮТ.

«Сейчас, в эти минуты, когда я пишу это обращение, чтобы сломать меня и мою волю, вокруг меня сваривают новую клетку, дополнительные решетки, забирают необходимые предметы пользования, закрыли на ключ туалетную комнату и поставили вокруг меня тройное количество охраны», - написала Тимошенко .

«Пенитенциарная служба дала мне бумажку о прекращении лечения и выписке из больницы, как очередную месть за мою позицию», - говорится в заявлении Тимошенко, которое озвучил ее адвокат Александр Плахотнюк.

Ранее «Главред» сообщал, что через двое суток после лежания на цементном полу во время акции протеста (ФОТО) состояние здоровье Тимошенко ухудшилось, о чем заявил адвокат Тимошенко Александр Плахотнюк.

Также напомним, что Госпенитенциарная служба ставила перед медкомиссией, которая 5 месяцев занимается реабилитацией Тимошенко, вопрос о целесообразности ее дальнейшего пребывания в клинике.

фото: ГПтСУ

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