В Казахстане россиянина обвинили в убийстве 15 пограничников

{1-}В Казахстане военнослужащий Владислав Челах, единственный русский из всех служивших на пограничном посту "Арканкерген", признан виновным в убийстве 15 человек.

Об этом сообщил его адвокат Тулеген Берликожанов.

"Сегодня моему подзащитному предъявили обвинения по восьми статьям. Челаха подозревают в совершении убийства двух и более лиц, похищении пистолета и ношении его, краже личного имущества, в незаконном проникновении в чужое жилище", — сказал Берликожанова "Интерфакс".

Кроме того, военнослужащего обвиняют в краже госсекретов. "Когда его задержали, у него была изъята карта госграницы, которая была с грифом "секретно", а также в дезертирстве и повреждении военного имущества", – сказал адвокат, подчеркнув, что ни он, ни его подзащитный с обвинением не согласны. "Будем доказывать обратное", – подчеркнул защитник.

Напомним, 30 мая пограничный наряд погранзаставы "Сары Боктер" обнаружил в горах сгоревшее здание пограничного поста "Арканкерген", на котором в летнее время несут службу 15 пограничников. На месте трагедии были найдены останки 14 человек, кроме того, в охотничьем домике неподалеку было обнаружено тело егеря.

Пограничник Челах, несший службу на этом посту, обнаружен живым. Он тогда признался в убийстве своих сослуживцев и егеря. позже он отказался от своих показаний и заявил, что не убивал своих сослуживцев. По результатам психиатрической экспертизы Челах признан вменяемым.

фото: tengrinews.kz

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