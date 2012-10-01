Интернет порвало видео певца из Южной Кореи: 300 миллионов просмотров

Выложенное в Интернет веселое видео южнокорейского исполнителя PSY на песню «Gangnam Style» стало рекордсменом по просмотрам на YouTube. Смешные танцы корейца посмотрели более 300 миллионов человек.

Композиция вошла в книгу рекордов Гиннесса как самое понравившееся видео в истории сервиса YouTube. По данным видеохостинга, оно получило более 3 млн «лайков», сообщает Drunov.ru.

Бешеную популярность этот музыкальный хит завоевал среди американцев, у которых почти половина всех голосов, а также понравился он европейцам, корейцам и китайцам.

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И это феноменальный случай, когда незатейливая песенка в стиле K-pop (корейский поп) получила такой колоссальный отклик в сердцах неазиатских слушателей, среди которых, кстати, немало знаменитостей, таких как Бритни Спирс, Кэти Перри, Том Круз, Робби Уильямс и другие.

При этом она исполнена на корейском языке и рассказывает о совершенно непонятных европейскому слушателю реалиях: например, само выражение «Gangnam style» подразумевает роскошный образ жизни, которым славится самый богатый и модный район Сеула.

Тем не менее интернет-пользователи со всего мира оценили зажигательный музыкальный ряд и невероятно яркий, веселый, иронически-стебный видеоклип.

«Gangnam Style» получила нереальное количество всевозможных премий и наград, а социальные сети чуть ли не ежедневно пополняются все новыми и новыми самодельными видеороликами с «каверами» на эту песню.

PSY, на которого свалилась такая ошеломляющая популярность, едва успевает ходить на всевозможные ток-шоу и показывать аудитории мастер-класс своего коронного танца «Gangnam Style dance», который имитирует скакание на воображаемой лошади.

Ранее «Главред» сообщал, что ВИДЕО, как голландские футбольные фаны поиздевались над украинской журналисткой, собрало более 2 млн 300 тыс. просмотров

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