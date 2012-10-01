Немецкий врач отказалась ехать к Тимошенко – СМИ

{1-}Немецкий медик клиники "Шарите" Аннет Рейсхауер из-за занятости отказалась завтра, 2 октября, ехать к экс-премьеру Юлии Тимошенко, сообщил источник в МИД.
"В связи с профессиональной занятостью немецкий врач клиники "Шарите" Аннет Рейсхауер во вторник не сможет посетить Украину", - сказал источник, передает УНН.
Ранее харьковские врачи заявили, что ношение каблуков может свидетельствовать об улучшении состояния здоровья экс-премьера Юлии Тимошенко.
В свою очередь адвокат экс-премьера Александр Плахотнюк заявил, что состояние здоровья Тимошенко ухудшилось после двух суток лежания на цементном полу во время акции протеста.
Напомним, сегодня экс-премьер заявила, что Государственная пенитенциарная служба выдала ей документ о прекращении лечения и выписке из больницы.
фото: ГПтСУ
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