Выборы в Грузии: не хватает бюллетеней и дерутся наблюдатели

Сегодня, 1 октября, в Грузии выбирают парламент. На четырехлетний срок будут избраны 150 депутатов, 77 из них - по партийным спискам и 73 - по мажоритарным. В выборах принимают участие 16 партий.



По мнению независимых экспертов, главная борьба будет идти между правящей партией "Единое национальное движение" (ЕНД) и оппозиционной коалицией "Грузинская мечта", возглавляемой миллиардером Бидзиной Иванишвили.



"Грузинская мечта" уже заявила, что выявила нарушения на выборах, сообщает "Интерфакс".



По данным неправительственных организаций, на избирательных участках раздают бюллетени с галочками за правящую партию, чистых бланков не хватает, а маркирующая жидкость, которой метят руки проголосовавших избирателей, никуда не годится.



Так, в городе Кутаиси, где будет заседать новоизбранный парламент, оппозиционеры обнаружили, что на одном из участков сторонники правящей партии "раздают избирателям уже помеченные в пользу правящей партии бюллетени и выносят из избирательного участка чистые бюллетени".



Обвиненные активисты заявили, что стали жертвой провокации, спланированной коалицией "Грузинская мечта". В результате произошла потасовка.



Неспокойно и на других участках. Мониторинг нарушений организациями "Ассоциация молодых юристов Грузии", "Международная прозрачность - Грузия" и "Международное общество за справедливые выборы и демократию" показал, что по всей стране зафиксировано более ста нарушений законодательства, передает Грузия Online.



На участках была замечена противозаконная агитация, нехватка бланков, а также нарушение процесса маркирования.



Чтобы избежать повторного волеизъявления, руки проголосовавших на грузинских участках метят специальной маркировочной жидкостью. Однако активисты выяснили, что эти метки можно с легкостью и стереть, и потребовали остановить голосование, пока эта проблема не будет решена.



На фоне сообщений об аншлаге на избирательных участках, грузинский ЦИК не отмечает сенсационной явки - по данным на 17.00, свой голос отдали 54% населения.



Предварительные итоги выборов будут известны уже сегодня - на участках организованы пять различных exit-poll. Однако итоговые данные будут представлены гораздо позже: ЦИК составляет протокол не позднее, чем на 19-й день со дня выборов. То есть официально выборы будут признаны лишь 20 октября.

фото: EPA / UPG



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