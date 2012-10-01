Тимошенко из больницы не выписывают и туалет ей не закрывали - тюремщики

{1-} Госпенитенциарная служба утверждает, что экс-премьеру Юлии Тимошенко никто не вручал документов о выписке из ЦКБ №5 «Укрзалізниці» и не запирал туалет на ключ.

«Никаких документов о выписке заключенной Тимошенко пенитенциарная служба не предоставляла, ведь просто не имеет таких документов и не уполномочена принимать соответствующие решения. Соответственно, такие заявления осужденной являются неправдивыми и имеют целью оговора работников пенитенциарной системы ради собственного политического пиара», - заявила пресс-служба ведомства.

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В сообщении также отмечается: «Комментируя некоторые абсурдные заявления осужденной Тимошенко и представителей ее защит, ГПтС Украины отдельно информирует, что туалетную комнату в палате осужденной никто и никогда не запирал!».

Ранее «Главред» сообщал, что Тимошенко написала записку, в которой заявила: «Сейчас, в эти минуты, когда я пишу это обращение, чтобы сломать меня и мою волю, вокруг меня сваривают новую клетку, дополнительные решетки, забирают необходимые предметы пользования, закрыли на ключ туалетную комнату и поставили вокруг меня тройное количество охраны».

фото: ГПтСУ

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