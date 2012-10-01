Луценко в колонии наказали за то, что он лежал на кровати

{1-}Заключенные Менской колонии рассказали о том, что экс-министр Юрий Луценко перед выходными получил еще одно взыскание, пишет Сегодня.

Экс-министр был наказан за то, лежал на кровати в неустановленное время. «За то, что лежал на кровати в неустановленное время» - сказали заключенные.

В то же время, спикер «Народной самообороны» Лариса Сарган заявила: «У него были очень сильные головные боли, это все добавилось к болезни желудка и поджелудочной железы, – уточнила Сарган. – Он пролежал в четверг, пятницу и субботу, даже не звонил жене. Сейчас чувствует себя более-менее лучше, во вторник к нему на свидание едет жена»- сказала она.

Как ранее писал Главред, экс-глава МВД Юрий Луценко просквозил шею в Менской колонии на Черниговщине, где он отбывает наказание, и три дня пролежал в медчасти.

Кроме того, по словам пресс-секретаря партии «Народная Самооборона» Лариса Саган, в медчасти колонии нет никаких медикаментов, а заключенным, в том числе и Луценко, дают только обезболивающие, а боли в шее ему лечили, прикладывая компресс с разогретой солью.

Тюремщики же категорически опровергают то, что Луценко угодил в медчасть. «За медпомощью в последние дни Луценко вообще не обращался», – сказала глава пресс-службы черниговской пенитенциарной службы Ксения Исаенко.



Новости по теме:



Луценко три дня пролежал в медсанчасти: здоровье ухудшается

У Луценко рассказали о его 4 шприцах «на крайний случай»



Луценко в колонии лечили разогретой солью



Тюремщики опровергли информацию о болезни Луценко

