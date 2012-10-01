Отмену закона о клевете Рада рассмотрит завтра

{1-}В Верховной Раде во вторник, 2 октября, первым в повестке дня стоит вопрос об отмене законопроекта о клевете, принятый в первом чтении. Этот вопрос будет рассматриваться в 10:00.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Напомним, глава фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что его фракция будет голосовать за отмену законопроект.



В то же время в оппозиционных фракция не смогли подтвердить присутствие своих депутатов на голосовании.



Для отмены законопроекта нужно 226 голосов.

Ранее «Главред» сообщал, что, 18 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект Журавского «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины, касающиеся усиления ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека». Документ предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 145-1 «Клевета».

25 сентября стартовала всеукраинская акция протеста «Защити свое право знать. Скажи нет закону о клевете» против принятия данного закона. Акцию поддерживает ряд известных СМИ.

В тот же день Журавский отозвал свой законопроект, но подчеркнул, что остается на тех же политических позициях и считает давно назревшей необходимость усиления ответственности за клевету.

1 октября, под стенами Верховной Рады прошел митинг против закона о клевете, участники которого – журналисты, политики и другие противники закона – потребовали от депутатов отменить решение о принятии скандального законопроекта.

фото: УНИАН

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