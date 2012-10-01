Партия Саакашвили проигрывает выборы в Грузии - данные экзит-полла

{1-}В Грузии завершились парламентские выборы. Сразу же по их окончании телекомпания Rustavi2 обнародовала данные опросов Exit poll. Согласно этим данным на 16:00, в выборах лидирует оппозиционная коалиция "Грузинская мечта", набравшая 51% голосов избирателей. На втором месте правящая партия "Единое национальное движение", набравшая 41% голосов.

Однако это далеко не единственные данные опросов. И другие цифры пока существенно отличаются. Так, опрос, проведенного по заказу Общественного вещателя Грузии компанией GfK, также свидетельствует, что на парламентских выборах в Грузии лидирует коалиция "Грузинская мечта", правда, набрав лишь 35%. Как сообщил представитель GfK в эфире Общественного вещателя Грузии, "Единое национальное движение" (правящая партия) согласно опросу набрала 30%, сообщает "Интерфакс".

32% опрошенных не сказали, за кого проголосовали, а оставшиеся проценты получила партия "Христиан-демократическое движение" и Лейбористская партия.

Кроме того, согласно обнародованному exit poll, проведенному неправительственной организацией "Лига избирателей", оппозиционная коалиция "Грузинская мечта" набрала 70,3%, а правящая партия "Единое национальное движение" - 24,6%.

По данным ЦИК, к 17:00 в выборах приняли участие 54% избирателей. Выборы признаются состоявшимися независимо от числа пришедших голосовать.

В течение дня представители ЦИК отмечали, что "выборы в целом проходят в спокойной обстановке и без особых эксцессов". По данным ЦИК, "имевшие место отдельные нарушения не повлияли на общий ход выборов".

Кроме того, стоит отметить, что выборы проводились не только по партийным спискам, но и по мажоритарным округам. Партия Саакашвили заявила о своей победе в 53-х из 73-х мажоритарных округов, сообщает РИА "Новости".

Лидер оппозиционной коалиции "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили вечером в понедельник после обнародования результатов опросов поздравил своих сторонников.

"Я хочу поблагодарить всех сторонников нашей коалиции и хочу особо подчеркнуть, что все кто голосовал за правящую партию, являются нашими братьями и ни при каких обстоятельствах против них не будет никакого преследования или давления", - сказал Иванишвили. Он заявил, что "сейчас надо сохранять спокойствие и дождаться официального оформления победы". –сказала Иванишвили.

фото: EPA / UPG

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