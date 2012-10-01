Для США отношения с Украиной важнее, чем борьба за Тимошенко – эксперт

{1-}Прогресс Украины в ряде важных направлений, возможно, более важен для национальных интересов США, чем текущая борьба за бывшего премьера Юлию Тимошенко.

Об этом в своем блоге на CNN, с названием «США должны уяснить для себя приоритеты Украины», заявил Мэтью Роянски, заместитель директора программы Фонда Карнеги за международный мир в России и Евразии, пишет УНИАН.

Он напомнил, что на прошлой неделе Сенат США принял резолюцию с требованием немедленно освободить Юлию Тимошенко и призвал к санкциям против чиновников, ответственных за ее заключение.

По словам Роянски, некоторые сенаторы хотели включить даже более жесткие требования – замораживание сотрудничество НАТО и Украины, отзыв посла США и бойкот председательства Украины в ОБСЕ в 2013 году. «Тем не менее, резолюция проигнорировала большую картину отношений США с Украиной – важной страной с почти 50-миллионным населением на стыке Европы и Евразии».

По мнению политолога, дело Тимошенко привело к определенной внешнеполитической близорукости многих политиков в Вашингтоне, что не соответствует национальным интересам США.

«Американцам выгодно сотрудничество с Украиной в сфере безопасности и экономики, а успех проводимых реформ, а также свободные и справедливые выборы в октябре определят формат отношений между Украиной и США на многие годы вперед», - сказал эксперт.

«Реализация эффективной политики невозможна без базового уровня доверия между чиновниками в Вашингтоне и Киеве. Для установления и поддержки доверия необходима последовательность, в т.ч. и по важным политическим вопросам. Киев часто жалуется, что Вашингтон меняет правила игры в своих требованиях к демократичности Украины, что страна слышит различные требования по прозрачности или реформам, а позже узнает, что у Вашингтона появились новые или вообще другие требования», - пишет Роянски. Он отмечает, что «это в той же мере относится и к более широкому кругу наблюдателей на выборах от США и Европы, чьи первичные отчеты и заявления, кажется, уже закладывают фундамент для критики после выборов, предоставляя вместе с тем мало конкретных рекомендаций по улучшению ситуации, когда это еще возможно. Было бы целесообразно, чтобы наблюдатели оставляли за собой право критики возможных нарушений после выборов, но все, что не будет соответствовать четкому заключению, основанному на общепринятых стандартах и четких доказательствах, углубит и без того обостренный комплекс преследования украинского руководства».

Эксперт также объяснят, что внешняя политика – это тонкое искусство, и шаги, которые исключают, либо ограничивают возможности США будут способствовать ослаблению влияния США на Украину в долгосрочной перспективе. «Суды и лишение свободы лидеров украинской оппозиции глубоко нас тревожат, им нет места в современной европейской демократии. Тем не менее, если в этом вопросе Вашингтон отреагирует на непримиримость Киева еще более жесткими принудительными мерами, включая санкции, на которых настаивают некоторые сенаторы, то существует вероятность того, что мы потеряем Украину. Давайте внесем ясность: Украина не падет жертвой махинаций со стороны России, как какая-то беспомощная пешка, но если она столкнется с очевидным выбором Запада – пойти на условия Европы и Америки, либо быть изолированными от них - украинцы могут просто прекратить обращать на это внимание», - предупреждает Роянски. Политолог отмечает, что «украинские чиновники позитивно отреагировали на поддержку со стороны руководства США и ЕС придерживаться курса свободных и справедливых выборов, были реализованы новые гарантии. Киев также предпринял широкомасштабную реформу разрешительной системы, которая могла бы облегчить бремя налогов, бюрократической волокиты и коррупции, но американские инвестиции в Украину на сумму более миллиарда долларов по-прежнему очень уязвимы. Наконец, Украина играет важнейшую роль в обеспечении европейской энергетической безопасности, борьбе с торговлей людьми и киберпреступностью, в урегулировании затяжных постсоветских конфликтов, особенно в качестве нового председателя ОБСЕ в 2013 году».

По его мнению, «прогресс в любой из этих областей, возможно, более важен для национальных интересов США, чем текущая борьба за Тимошенко, несмотря на непропорционально высокий уровень внимания к этому делу».

«Прежде всего, стратегическое терпение является жизненно важной концепцией внешней политики США в целом, и для отношений с Украиной в частности. Украине, как независимому государству едва исполнилось 20 лет. Страна страдает от этнических, языковых и региональных фрагментаций, что усугубляется разнонаправленным политическим влиянием мощных внешних игроков. Молодая украинская демократия хрупка, а политики всех мастей продолжают практиковать многие из худших практик советской и постсоветской эпох. Потребуется время и терпение для самих украинцев, чтобы преодолеть такие серьезные препятствия, но это единственный путь вперед, даже если это означает сдерживание амбиций политики США в настоящее время», - отмечает американский политолог.

фото: .kas.de

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