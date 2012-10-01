Апелляцию Луценко по второму делу до выборов не рассмотрят - адвокат

{1-}Защита бывшего главы МВД Юрия Луценко убеждена, что апелляционная жалоба на приговор экс-министру по второму уголовному делу не будет рассматриваться до конца выборов.

Об этом сообщил адвокат Луценко Игорь Фомин, пишет УНИАН.

«Я убежден, что до окончания выборов апелляция не будет рассматриваться. Нам до сих пор никто из суда не прислал ни одного документа», - сказал он.

По его мнению, никаких действий по рассмотрению апелляционной жалобы не будет осуществляться, чтобы никоим образом не создавать напряжение в обществе накануне выборов.

Напомним, 17 августа Юрий Луценко был приговорен к 2 годам лишения свободы по делу об организации незаконной слежки при расследовании отравления кандидата в Президенты Виктора Ющенко.

Луценко и его адвокаты подали апелляцию на этот приговор. Экс-министр, который сейчас находится в Менской колонии в Черниговской области, заявлял, что хочет лично участвовать в судебных заседаниях апелляционного суда по своему делу.

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