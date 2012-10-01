Президент Грузии Михаил Саакашвили признал победу оппозиции на выборах в грузинский парламент по партийным спискам, но подчеркнул, что правящая партия лидирует по одномандатным округам.
"Мы должны научиться работать вместе, несмотря на напряженную предвыборную кампанию", - сказал Саакашвили, выступая по телевидению, пишет ВВС.
Из 150 депутатов 77 избирались по спискам (по пропорциональной системе), 73 - по мажоритарным (одномандатным) округам.
Напомним, по данным экзит-поллов грузинских провластных телеканалов "Имеди", "Рустави-2" и ОВГ, блок Иванишвили лидирует на выборах в парламент с 35%, в то время как у партии "Единое национальное движение", которая поддерживает президента страны Михаила Саакашвили - 30%.
фото: EPA / UPG
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