Президент Грузии Михаил Саакашвили признал победу оппозиции на выборах в грузинский парламент по партийным спискам, но подчеркнул, что правящая партия лидирует по одномандатным округам.

"Мы должны научиться работать вместе, несмотря на напряженную предвыборную кампанию", - сказал Саакашвили, выступая по телевидению, пишет ВВС.

Из 150 депутатов 77 избирались по спискам (по пропорциональной системе), 73 - по мажоритарным (одномандатным) округам.

Напомним, по данным экзит-поллов грузинских провластных телеканалов "Имеди", "Рустави-2" и ОВГ, блок Иванишвили лидирует на выборах в парламент с 35%, в то время как у партии "Единое национальное движение", которая поддерживает президента страны Михаила Саакашвили - 30%.

фото: EPA / UPG

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