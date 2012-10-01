Германия прекратила преследование СС-овцев за убийство итальянцев

{1-}В Германии прекращено уголовное преследование бывших солдат СС, подозревавшихся в массовом убийстве жителей итальянской деревни Сант'Анна ди Стаццема. Прокуратура Штутгарта заявила, что не может предъявить обвинение, так как не удалось собрать достаточные доказательства, изобличающие фигурантов дела.

Немецкие власти расследовали это дело в течение десяти лет. По словам прокурора, единственные преступления, по которым не истек срок давности, это - убийство и соучастие в убийстве. Однако вину конкретных лиц в этом преступлении на основании имеющейся информации доказать невозможно, пишет lenta.ru со ссылкой на Spiegel.

Фигурантами дела стали 17 бывших военнослужащих 16-ой танково-гренадерской дивизии СС "Рейхсфюрер СС". Только восемь подозреваемых остались в живых к моменту решения прокуратуры о приостановке расследования. Среди них 91-летний Герхард Зоммер (Gerhard Sommer), который в 2005 году был заочно приговорен к пожизненному заключению итальянским судом вместе с восемью другими обвиняемыми.

Массовое убийство мирных жителей в тосканской деревне Сант'Анна ди Стаццема произошло 12 августа 1944 года. Всего, по оценкам итальянской стороны, были убиты около 560 человек, среди которых было много женщин и детей. По мнению немецкого прокурора, число жертв сложно установить точно, так как в деревне были беженцы из других регионов.

Немецкие следователи также сочли, что невозможно доказать, что убийство было заранее спланированной и осуществляемой по приказу акцией по уничтожению гражданского населения. Кроме того, проблематично доказать, совершение подозреваемыми убийства. В прокуратуре подчеркнули, что лишь принадлежности фигурантов дела к СС недостаточно для того, чтобы обвинить их в военных преступлениях.

Фото: Bundesarchiv

Новости по теме:

В Германии марш нацистов закончился беспорядками: 700 человек задержанны

В Риге пройдет марш-памяти СС, несмотря на запрет

В Латвии открыли памятник СС-овцам

Президент Латвии не считает легионеров СС преступниками

