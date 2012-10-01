Эксперт рассказал, у кого в Украине самые высокие пенсии

{1-}В Украине существуют две песионные системы: для простых людей и для чиновников. Такое мнение высказал эксперт по социальным вопросам Павел Розенко на пресс-конференции в «Главкоме».
По его словам размер минимальной пенсии в Украине сопоставим со стоимостью потребительской корзины. Но эта корзина не пересматривалась на протяжении 12 лет.
«В Украине существуют две пенсионные системы: одна для обычных людей (45-50% от зарплаты), другая - для чиновников и должностных лиц (80% от зарплаты)», - рассказал Розенко.
Эксперт отметил, что средние размеры пенсий различных категорий населения составляют:
Социальные пенсии – 870 грн,
Пенсии бюджетникам – 1300 грн,
Пенсии военнослужащих – 2000 грн,
Пенсии «Чернобыльцам» - 3000 грн,
Таможенники получают на пенсии – 4500 грн,
Прокуроры – 6500 грн,
Судьи – 7 000 грн,
Депутаты – 18 000 грн.
«Социальное неравенство является одним из решающих факторов того, что работающее население не хочет платить пенсионные взносы», - уверен Розенко.
Напомним, уровень минимальной пенсии в Украине с 1 октября повышен на 12 гривен – с 844 до 856 гривен.
фото: bagnet.org
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