Убийцу из "Каравана" ищут среди бывших силовиков

{1-}Убийцу из «Каравана», который 26 сентября средь бела дня расстрелял троих охранников супермаркета и еще одного тяжело ранил, ищут даже среди бывших и работающих силовиков и правоохранителей.



Завтра все начальники УВД страны будут отчитываться перед министром о том, что сделано для поимки стрелка, пишет РБК-Украина.

По словам источника, правоохранительных органах, милиция проводит беспрецедентную в Украине операцию. Проверяются подвалы, чердаки, общежития, прочесываются леса. Изъяты видеозаписи из разных источников за последние две недели, их сейчас просматривает специальная группа оперов - вдруг убийца где-то засветится. Настораживает его умение обращаться с оружием. А потому особо тщательно проверяются силовики, в том числе бывшие и нынешние милиционеры, МВД также обратилось к СБУ с просьбой проверить всех уволенных. Экс-замглавы МВД и нардеп Геннадий Москаль также считает, что убийца может быть работником правоохранительных органов.

«На видео видно, что он вытащил пистолет из кобуры, бандиты не носят орудие в кобуре", - сказал источник.



Пистолет у стрелка, скорее всего, самоделка, переделанный, возможно, из газового. Следствие пока считает, что работал убийца-одиночка, поскольку его пальцы «не выстрелили», то есть в картотеке криминала таких отпечатков нет. И никто из стукачей ничего не может сказать. Его психологический портрет: серийник, очень вспыльчивый, неуравновешенный, возможны проблемы с психикой, потому стреляет не задумываясь - достаточно косо на него посмотреть.



По-прежнему одна из главных версий - что это маньяк, который начиная с 2005 года совершил в Киеве (в основном в Оболонском районе) множество убийств. Последнее из громких - двойной расстрел в июне этого года в Оболонском лесу гаишника с девушкой. Похожее двойное убийство было и несколько лет назад - жертвами оказались двое «черных археологов». Все эти убийства - с применением самодельных пуль. Но пока эксперты не могут дать однозначной оценки, это те же пули, что и в «Караване», или нет.

Как сообщал «Главред», в Киеве уже пять дней ищут человека, который 26 сентября расстрелял четверых охранников супермаркета «Караван» и скрылся.

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