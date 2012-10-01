Сегодня милиция шесть раз выезжала на задержание стрелка из Каравана

{1-}На протяжении дня 1 октября в столичную милицию поступило шесть сообщений от граждан о том, что им известно о злоумышленнике, который убил охранников в ТРЦ Караван. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь ГУ МВД Украины в городе Киеве Игорь Михалко.

"На каждое сообщение правоохранители реагируют, но пока не задержан. Человек, например, сообщает, что видел похожего мужчину. Правоохранители бросаются, туда приезжают, но пока не подтверждается", - сказал он.

На уточняющий вопрос, сколько правоохранителей выезжает для проверки такой информации, собеседник агентства ответил:

"Например, кто первый приедет. У нас работает система Цунами - центр управления нарядами милиции. То есть дежурный направляет и кто первый. То есть может приехать одна патрульная машина, а может сразу две-три машины. В каждом случае по-разному. То есть, кто ближе находится, тот и приезжает, а потом уже вслед за ним может приехать две-три машины".

Михалко также отметил, что оперативники продолжают работать и шансы найти злоумышленника еще есть.

Напомним, в Киеве уже пять дней ищут человека, который 26 сентября расстрелял четверых охранников супермаркета «Караван» и скрылся.

По городу развешены фото и описание преступника, милиция ведет беспрецедентную проверку укромных мест: проверяет подвалы, чердаки и общежития, просматривает видео с камер наблюдения магазинов на Оболони.