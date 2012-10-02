Иванишвили поздравил сторонников с победой на выборах

{1-}Лидер оппозиционной партии "Грузинская мечта", миллиардер Бидзина Иванишвили после оглашения предварительных результатов экзит-поллов поздравил своих сторонников с победой на парламентских выборах.

"Я хочу поблагодарить всех сторонников нашей коалиции и хочу особо подчеркнуть, что все кто голосовал за правящую партию, являются нашими братьями и ни при каких обстоятельствах против них не будет никакого преследования или давления", - заявил Иванишвили. Он также призвал своих сторонников "сохранять спокойствие и дождаться официального оформления победы", сообщает ЗаVтра.



На площади Свободы в Тбилиси тысячи людей перекрыли движение, уже устанавливается сцена для выступлений лидеров оппозиционной коалиции. За соблюдением порядка во время массовых акций следит полиция.



Президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая в телеэфире, назвал победой как результат оппозиционной коалиции "Грузинская мечта" по партийным спискам, так и результат правящего Единого национального движения по мажоритарным спискам.



"Наша избирательная система устроена так, что примерно поровну делятся голоса в парламенте депутатов прошедших по мажоритарным и пропорциональным спискам. Это сделано для того, чтобы каждый район был представлен в парламенте. Таким образом, мы получаем такую картину, когда, нужно еще все посчитать и выяснить, кто же будет представлен большинством в парламенте. Однако картина ясная - выборы состоялись", - сказал Саакашвили.



Часть грузинских избирателей отдали свои голоса партии Христиан-демократическое движение и Лейбористской партии.



Парламент нового созыва, как и нынешнего, будет состоять из 150 депутатов. Однако соотношение избранных по пропорциональной и по мажоритарной системам изменилось - если сейчас оно составляет 75 на 75, то в парламенте нового созыва будет 77 на 73. Кроме того, несколько лет назад власти Грузии решили переместить парламент из Тбилиси в Кутаиси (западная Грузия). Новое здание парламента представляет собой 40-метровый купол. В 2008 году правящая партия Единое национальное движение получила 119 из 150 мандатов. Ранее в ЦИК сообщили, что, по предварительным данным, явка на парламентских выборах составила 54%.

По данным экзит-поллов грузинских провластных телеканалов "Имеди", "Рустави-2" и ОВГ, блок Иванишвили лидирует на выборах в парламент с 35%, в то время как у партии "Единое национальное движение", которая поддерживает президента страны Михаила Саакашвили - 30%.

фото: EPA / UPG

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