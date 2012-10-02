Лидер грузинской оппозиции готов сотрудничать с Саакашвили

{1-}Лидер оппозиционной коалиции "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что "не намерен преследовать инакомыслящих и кого-либо из оппонентов". Он также сообщил, что возглавляемая им коалиция "получит в парламенте около 110 из 150 мест", передает ИТАР-ТАСС.



"Но четко могу сказать, что мы не собираемся преследовать инакомыслящих, преследовать тех, кто поддерживал политику нынешних властей", — отметил Иванишвили. Он сказал, что "во имя государственных интересов Грузии готов сотрудничать и с президентом (Михаилом) Саакашвили, если, конечно, тот займет конструктивную позицию".



"Президент Грузии сегодня фактически признал поражение правящей партии, это позволит ему как-то сохранить пошатнувшуюся репутацию партии ", — считает Иванишвили.



Своим заявлением он фактически исключил возможность того, что, в случае победы на выборах в грузинский парламент , "Грузинская мечта" поставит вопрос об импичменте президенту.



Также лидер оппозиционной коалиции сообщил, что Грузия продолжит курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО. Ранее Иванишвили заявил о необходимости "вернуть дружеские отношения с Россией". На вопрос о том, как по его мнению должны строиться отношения с Россией, он ответил: "Отношения с Россией будем налаживать. Мы должны и обязаны вернуть дружеские отношения с Россией. Мы все сделаем для этого".



В эти минуты в центре Тбилиси собираются тысячи человек, которые отдали свои голоса за блок Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта". По данным эксит-поллов, которые огласили провластные телеканалы "Имеди" и "Рустави-2", у оппозиционной коалиции — около 51% голосов. В то время как блок президента Саакашвили "Единое национальное движение" набрал на десять процентов меньше. Впрочем, грузинский Центризбирком обнародует предварительные итоги выборов только через несколько часов.

Ранее сообщалось, что президент Грузии Михаил Саакашвили признал победу оппозиции на выборах.

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