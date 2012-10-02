Рада может принять закон о клевете – регионал

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Нардеп-регионал, представитель Президента в ВР Юрий Мирошниченко не уверен, что 2 октября, депутаты проголосуют за отмену законопроекта о клевете.
Об этом он заявил 1 октября в эфире ТВi, сообщает Украинская правда.
"Не надо пока ничего говорить, нужно еще думать и ждать, как это произойдет", – сказал Мирошниченко, комментируя рассмотрение отмены законопроекта во вторник.
По его словам, есть депутаты, которые будут голосовать за законопроект Виталия Журавского о клевете. Кроме того, пока нет договоренности относительно совместного голосования с Компартией.
Как ранее писал Главред, законопроект о введении уголовной ответственности за клевету был принят в первом чтении 18 сентября и вызвал крайне негативную реакцию со стороны украинских журналистов и европейских организаций.
Вечером 25 сентября автор документа Виталий Журавский решил отозвать скандальный законопроект. Президент Виктор Янукович одобрил поступок регионала, подчеркнув, что тот попросту исправил свою ошибку.
Вчера, 1 октября, под стенами парламента прошел митинг журналистов, которые потребовали немедленной отмены документа, пригрозив забастовкой.
Изначально планировалось рассмотреть документ на следующей пленарной неделе, 16 октября. Однако проект об отмене законопроекта о клевете парламентарии рассмотрят 2 октября.
По мнению главы парламентской фракции ПР Александра Ефремова, документ, скорее всего, будет направлен на рассмотрение Венецианской комиссии.
фото: УНИАН
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