Рада может принять закон о клевете – регионал

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Нардеп-регионал, представитель Президента в ВР Юрий Мирошниченко не уверен, что 2 октября, депутаты проголосуют за отмену законопроекта о клевете.

Об этом он заявил 1 октября в эфире ТВi, сообщает Украинская правда.

"Не надо пока ничего говорить, нужно еще думать и ждать, как это произойдет", – сказал Мирошниченко, комментируя рассмотрение отмены законопроекта во вторник.

По его словам, есть депутаты, которые будут голосовать за законопроект Виталия Журавского о клевете. Кроме того, пока нет договоренности относительно совместного голосования с Компартией.

Как ранее писал Главред, законопроект о введении уголовной ответственности за клевету был принят в первом чтении 18 сентября и вызвал крайне негативную реакцию со стороны украинских журналистов и европейских организаций.

Вечером 25 сентября автор документа Виталий Журавский решил отозвать скандальный законопроект. Президент Виктор Янукович одобрил поступок регионала, подчеркнув, что тот попросту исправил свою ошибку.

Вчера, 1 октября, под стенами парламента прошел митинг журналистов, которые потребовали немедленной отмены документа, пригрозив забастовкой.

Изначально планировалось рассмотреть документ на следующей пленарной неделе, 16 октября. Однако проект об отмене законопроекта о клевете парламентарии рассмотрят 2 октября.

По мнению главы парламентской фракции ПР Александра Ефремова, документ, скорее всего, будет направлен на рассмотрение Венецианской комиссии.

фото: УНИАН

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