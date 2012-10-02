"Автомобильная война" с Россией близится к концу – Порошенко

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Во время недавнего саммита глав правительств СНГ в Крыму Украина и Россия договорились о завершении так называемой автомобильной войны.
Об этом Министр экономического развития и торговли Петр Порошенко заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает ТСН.
"Поднимался вопрос о неприменении к производителям так называемого утилизационного сбора. Был предложен проект межгосударственного соглашения", – отметил он.
По словам министра, на пути к реализации предложенный документ должен пройти ряд процедур. В частности, в Украине его должно утвердить правительство, а в России необходима процедура ратификации.
"Мы договорились, что это должно быть сделано до 1 ноября", - подчеркнул министр.
"Действия наших российских партнеров были достаточно решительны, и я надеюсь, что ту негативную тенденцию, которую мы имеем в машиностроении (на 21% сегодня упало автомобилестроение), мы сможем сломать, открыв приоритетные для нас рынки", – добавил Порошенко.
Как ранее писал Главред, информированные источники сообщали, что на ялтинской встрече Украина и Россия не урегулировали вопрос отмены утилизационного сбора при импорте автомобилей.
В ходе переговоров премьер-министров Николая Азарова и Дмитрия Медведева не был урегулирован вопрос об отмене взимания утилизационного сбора на автомобили по взаимной торговле.
В то же время сообщалось, что в ходе встречи Азаров и Медведев договорились в ближайшее время продолжить переговоры с тем , чтобы избежать взимания утилизационного сбора при импорте автомобилей из Украины в Россию и из России в Украину.
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