Табачник хочет учить китайских и казахских студентов

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На "пропаганду системы образования Украины" в Казахстане и Азербайджане только в этом году из бюджета потратят почти 5 млн гривен, а на рекламу наших вузов в Китае – еще около 4 млн.

До конца года в этих странах запланирована рекламная кампания на телевидении и в интернете, презентации для СМИ и участие в выставках. Общий бюджет всех этих мероприятий составит почти 9 млн грн, сообщает КоммерсантЪ.Украина со ссылкой на "Вестник государственных закупок".

Согласно Договору о тендерной закупке рекламных услуг между государственным предприятием "Информационно-имиджевый центр" при Министерстве образования и науки, молодежи и спорта и ООО "Евромедиа Компани", до 31 декабря текущего года исполнитель должен провести кампанию по пропаганде в Казахстане и Азербайджане. Конкретные Из госбюджета на мероприятия будет выделено 4,78 млн грн

"В Казахстане и Азербайджане еще помнят и любят Украину, но Киеву нужно проявить инициативу, чтобы привлечь молодежь для обучения. Эти страны и так уже активно переключаются на другие рынки",— сообщил генеральный директор "Евромедиа Компани" Павел Грицак.

В эфирах общенациональных телеканалов целевых стран намерены разместить интеллектуально-игровую телепрограмму с участием учеников выпускных классов (шесть выпусков по 45 минут для каждой из стран). Кроме того, договором предусматривается создание интернет-портала с информацией о преимуществах обучения в Украине — на украинском, английском, а также языках целевых стран размещения. Продвигать портал планируется через социальные сети.

Кроме того, 3 сентября "Евромедиа Компани" получила еще один рекламный подряд от Минобразования –на 3,78 млн грн –для проведения аналогичных мероприятий в рамках образовательной выставки "China Education Expo 2012" в Пекине. "После реализации этих двух заказов будет достигнут синергетический эффект, по крайней мере, в двух из трех стран",— уверен господин Грицак.

В Киевском национальном университете им. Шевченко инициативу министерства восприняли с восторгом. "Реклама нашим вузам необходима! — заверил "Ъ" проректор вуза по научной работе Владимир Бугров.— В Украине отличное фундаментальное образование, и надо показать миру, чего мы достигли".

Вместе с тем президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит считает, что Украине в этой сфере хвастаться нечем: "Система образования в Украине по большей части — это пережиток СССР. Многие ректоры смотрят на иностранных студентов только как на возможность дополнительно заработать. Министерству следует повышать качество образования, принять, наконец, закон "О высшем образовании", который муссируется уже несколько лет, и на практике перейти к европейским стандартам, о которых у нас пока только говорят".

Как ранее писал Главред, в середине сентября стало окончательно ясно, что обещанное государством обучение 180 самых талантливых украинских студентов в лучших университетах Европы сорвано. Вместо этого, ребята, рассчитывавшие на бесплатное обучение в Европе получили убытки примерно в 10 тысяч гривен из-за бесполезного оформления документов.

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