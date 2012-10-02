ЦИК Грузии: оппозиция увеличила отрыв от партии власти

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По предварительным итогам голосования на парламентских выборах в Грузии, оппозиционный блок миллиардера Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта" увеличил свой отрыв по партийным спискам от провластной партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

По результатам обработки 9,9% бюллетеней, оппозиция набирает 57,13%, а их соперники от партии "Единое национальное движение" – 38,14%, сообщает ВВС со ссылкой на ЦИК Грузии.

По мажоритарным округам явного лидера пока нет: основные соперники идут примерно вровень.

Как ранее писал Главред, 1 октября президент Грузии Михаил Саакашвили признал победу оппозиции на выборах в грузинский парламент по партийным спискам, но подчеркнул, что правящая партия лидирует по одномандатным округам.

"Мы должны научиться работать вместе, несмотря на напряженную предвыборную кампанию", - сказал Саакашвили, выступая по телевидению.

фото: newsgeorgia.ru/



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