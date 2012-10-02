От президента Ирана сбежал личный видеооператор

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Видеооператор, сопровождавший президента Ирана Махмуда Ахмадинежада во время поездки на Генассамблею ООН в Нью-Йорк, остался в США и теперь просит политического убежища.

Хассан Гол Ханбан, долгое время работавший в Информационном агентстве Исламской Республики (ИРНА) и часто сопровождавший главу государства в поездках по стране и за рубеж, 27 сентября не явился в назначенное время в аэропорт имени Джона Кеннеди. К тому времени он уже обратился в госдепартамент США, который примет решение о его дальнейшей судьбе, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Ханбан просит политического убежища из-за своих убеждений. Очевидно, что бегство автоматически записывает его во враги (правящего иранского) режима", – заявил адвокат телеоператора Пол О'Доер.

По информации СМИ, решение о бегстве не стало для иранского журналиста спонтанным. Его жена и двое детей покинули Исламскую Республику еще до того, как он подал документы на предоставление убежища. В настоящее время Ханбан добивается, чтобы на время рассмотрения заявки его семье была выдана временная американская виза.

Как ранее писал Главред, американские СМИ поиздевались над президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом во время его визита в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН.

Особо изощренным издевательствам подвергся Ахмадинеджад и со стороны прессы: редакция газеты The New York Post прислала в его гостиничный номер корзину с блюдами, которые в США считают еврейскими — борщ, фаршированная рыба и копченый сиг.

Позаботилась редакция и о духовных потребностях политика: президент получил персональное приглашение на концерт «Старые евреи рассказывают анекдоты» и комикс о терактах 11 сентября.

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