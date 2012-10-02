В ПАСЕ считают, что Украину не стоит сравнивать с Беларусью

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Ситуацию с парламентскими выборами в Украине не стоит сравнивать с белорусскими событиями, даже учитывая схожесть некоторых тенденций, а ситуация со СМИ во многом обусловлена тем, что украинской журналистикой управляют деньги, а не журналистские стандарты.

Об этом глава мониторингового комитета ПАСЕ Андрес Эркель заявил в интервью КоммерсантЪ.Украина.

«Проблемы действительно есть, но я бы не стал приравнивать их даже к ранней Белоруссии. Если же речь идет о том, что у вас есть соответствующие тенденции, то мы должны работать решительно и быстро, чтобы не допустить их развития. Что касается ситуации с массмедиа, я должен отметить: специфика проблем украинских СМИ во многом обусловлена деньгами. Очевидно, что многие материалы в ваших СМИ на самом деле являются продуктом пиара, а не журналистикой. Также у вас очень сильна проблема самоцензуры. Так что у вас есть определенная свобода СМИ в качестве "фасада", в качестве декорации, но если заглянуть глубже, то оказывается, что всем управляют деньги, а не журналистские стандарты. У вас не работают те принципы, которые определяют развитие массмедиа в Западной Европе,— такие, как финансирование за счет рекламы и подписки», – считает он.

В то же время Эркель уверен, что в Украине можно провести хорошие выборы.

«Знаете, выборы всегда оцениваются по комплексу условий. Я уже упоминал о проблеме, связанной с тем, что лидеры оппозиции остаются в тюрьме. Но, в то же время, есть и позитивные процессы — например, то, что у вас заработал электронный реестр избирателей. Так что я считаю, что даже в нынешней ситуации у вас остается возможность провести довольно хорошие выборы», – подчеркнул представитель ПАСЕ.

Если же выборы окажутся настолько плохими, как, скажем, в Белоруссии, тогда, по мнению Эркеля, нашей стране не избежать пути Беларуси.

«Я надеюсь, что этого никогда не произойдет, но вам нужно понимать, что проведение выборов — это один из важнейших критериев, на основе которых оценивается развитие демократии в стране», резюмировал дипломат.

Как ранее писал Главред, представители Европы не считают выборы в Беларуси свободными и справедливыми.

«Качество избирательного процесса ухудшалось при подсчете голосов, наблюдателям не давали участвовать в подсчете на многих участках. Отсутствие точного описания честного подсчета голосов не может быть гарантией честных выборов», - сказал глава миссии наблюдателей на выборах в Беларуси от ОБСЕ Милошоски.

В предварительном отчете миссии также отмечается, что выборы были несправедливыми, многие оппозиционеры не могли принять участие в выборах, поскольку отбывают сроки заключения или поражены в правах.

фото: kommersant.ua/

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