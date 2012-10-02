Кличко: эти выборы откроют или закроют Украине путь в ЕС

2 октября 2012, 09:25

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Если во время парламентских выборов властью будут задействованы админресурс и фальсификации, это станет серьезной проблемой для интеграции Украины в ЕС. Такое мнение высказал глава партии "УДАР" Виталий Кличко на встрече с президентом Польши Брониславом Коморовским во время своего визита в Варшаву в понедельник, 1 октября.

В свою очередь, польский лидер подтвердил, что серьезные обвинения в нарушении избирательных прав и фальсификациях на парламентских выборах в Украине могут означать конец ее стремлениям к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Также он отметил, что такова позиция европейского сообщества, которое внимательно следит за ходом избирательной кампании в Украине, подчеркивая, что речь идет не только о дне голосования.

То, как будут проходить выборы и какой будет оценка международных наблюдателей и демократических институтов, имеет чрезвычайное значение в признании результатов выборов и их легитимности, уверены в Польше.

Виталий Кличко отметил, что сегодня избирательный процесс далек от идеального, есть немало факторов, которые не позволяют говорить о его прозрачности. В частности, проблема с формированием комиссий и неучастие в них представителей мощных оппозиционных партий создают основания для злоупотреблений во время подсчета голосов.

Также Кличко пообещал, что его партия не будет закрывать глаза на масштабные факты подкупа избирателей, давления на оппозицию и независимые СМИ. Последним примером давления на медиа Кличко назвал попытку протащить через ВР голосами всего парламентского большинства закон о клевете, устанавливающий уголовную ответственность для журналистов за их публикации.

Политик отметил, что партия "УДАР "вместе с другими партнерами по оппозиции сделает все, чтобы защитить результат этих выборов и не дать возможности партии власти победить нечестным путем". Кличко рассказал, что его политическая сила "уже предложила коллегам по демократическому лагерю до конца этой недели согласовать округа, где мы можем поддержать единого кандидата от оппозиции".

"УДАР" готов снять своих кандидатов там, где выше поддержка у выдвиженцев от "Батькивщины" или оппозиционно настроенных самовыдвиженцев, и рассчитывает на то, что коллеги по оппозиции поступят так же на округах, где высокую поддержку имеют кандидаты от "УДАРа". Надо сделать все, чтобы ни в одном округе не победили провластные кандидаты". - заявил Виталий Кличко в Польше.

В свою очередь, партия "Гражданская платформа" предложила "УДАРу" межпартийное сотрудничество, две политические силы начали переговоры об активизации двустороннего партнерства. Кроме того, президент Польши Бронислав Коморовский назвал партию "УДАР" надежным и ответственным партнером "Гражданской платформы".

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