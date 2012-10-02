Сегодня врачи решат, что делать с Тимошенко

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Рекомендации по лечению экс-премьера Юлии Тимошенко, которая с мая этого года находится в харьковской ЦКБ №5, будут выработаны 2 октября, во время планового приезда в Харьков специалистов клиники «Шарите».

Об этом на пресс-конференции в Харьковском областном медицинском обществе сообщил член комиссии Минздрава по обследованию Юлии Тимошенко, директор Института патологии позвоночника и суставов НАМНУ Николай Корж, сообщает УКРИНФОРМ.

«За пять месяцев пребывания в больнице пациентка Тимошенко приняла более 350 медицинских процедур. Во время завтрашней встречи с немецкими врачами как раз и будет обсужден дальнейший план её лечения», – сказал он.

По словам Коржа, лечащий врач экс-премьера Лутц Хармс отмечает улучшение состояния своей пациентки.

«Доктор Хармс отмечает улучшение двигательной активности, что достигнуто в результате лечения, а также общее улучшение психо-соматического состояния пациентки. Последнее время ей была прописана в основном физиотерапия. Обсудить сегодняшнюю ситуацию требует тот факт, что зафиксированы нарушения общего режима, а также времени и объёма приема процедур», - сообщил врач.

В то же время, он отметил, что украинские врачи имеют право высказать свое мнение по поводу возможной выписки пациентки в связи с окончанием лечения, однако всё покажет сегодняшняя встреча.

«Такое право у нас есть, но, учтут ли наше мнении немецкие врачи, сегодня сказать нельзя», – сказал он.

На вопрос о ношении обуви на высоких каблуках, что зафиксировано на недавно распространённом СМИ видео, Корж ответил: «Каблуки ей не назначали ни немецкие, ни украинские врачи. Ортопедия как наука исключает ходьбу на каблуках при заболевании позвоночника как противопоказание. Но запретить ей ходить на каблуках мы не можем». При этом добавил, что «в то же время – это косвенное свидетельство улучшения её состояния».

Как ранее писал Главред, 1 октября Тимошенко написала записку, в которой заявила: «Сейчас, в эти минуты, когда я пишу это обращение, чтобы сломать меня и мою волю, вокруг меня сваривают новую клетку, дополнительные решетки, забирают необходимые предметы пользования, закрыли на ключ туалетную комнату и поставили вокруг меня тройное количество охраны».

Представитель ГПтСУ опровергла эту информацию.

«Никаких документов о выписке заключенной Тимошенко пенитенциарная служба не предоставляла, ведь просто не имеет таких документов и не уполномочена принимать соответствующие решения. Соответственно, такие заявления осужденной являются неправдивыми и имеют целью оговора работников пенитенциарной системы ради собственного политического пиара», – заявила пресс-служба ведомства.

фото: ГПтСУ

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