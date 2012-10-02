Рада отменила скандальный закон о клевете

{1-} Верховная Рада 2 октября отменила скандальный закон о клевете.

Вопрос отмены закона был вынесен на повестку дня первым.

За принятие этого решения проголосовали 349 народных депутатов: 174 из фракции Партии регионов, 56 – из "БЮТ-Батькивщина", 45 – из фракции "Наша Украина – Народная самооборона", 23 – из Компартии, 20 – из Народной партии, 18 – из депутатской группы "Реформы ради будущего" и 13 внефракционных.

Напомним, как сообщал «Главред», законопроект о введении уголовной ответственности за клевету был принят в первом чтении 18 сентября и вызвал крайне негативную реакцию со украинских журналистов.

Изначально планировалось рассмотреть документ на следующей пленарной неделе, 16 октября, однако проект об отмене законопроекта о клевете парламентарии рассмотрели уже сегодня, 2 октября.

Автор документа Виталий Журавский 25 сентября решил отозвать свой законопроект, а Президент Виктор Янукович одобрил этот поступок регионала, подчеркнув, что тот попросту исправил свою ошибку.

Также напомним, что вчера, 1 октября, под стенами Рады прошел митинг с требованием немедленной отмены документа.

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