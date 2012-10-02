Инициатива налоговой принесет 2,3 млрд в бюджет и снизит курение - эксперты

2 октября 2012, 10:10

Законопроект отменяет налоги на прибыль предприятий для некоторых отраслей промышленности на общую сумму в 2,3 млрд грн, дает налоговой право взыскать налоговый долг до 110 тыс. грн без решения суда и проводить экспертизу товаров. 

Кроме того, увеличивается специфическая часть акциза на сигареты, плату за акцизные марки нужно будет платить наперед, усиливается контроль за оборотом подакцизной продукции, передает lb.ua.

Опрошенные эксперты в целом позитивно оценили разработанный законопроект. "Если в предыдущие годы процент дефицита госбюджета Украины постепенно снижался и бюджет становился более сбалансированным, то в этом году дефицит снова идет вверх. Учитывая, что доходы госбюджета дополнительно могут снизиться из-за мирового кризиса и падения промышленного производства в Украине, разработанные налоговой меры экономии сейчас могут быть очень кстати", - считает эксперт Центра антикризисных исследований Дмитрий Покрышка.

Значительные изменения запланированы законопроектом в налогообложении и контроле за подакцизной продукцией. "Законопроект вводит солидарную ответственность за производство и сбыт поддельных табачных изделий. Это очень своевременное решение, ведь рынок табачных подделок в Украине постоянно растет. Только за прошлый год налоговая милиция изъяла более 120 млн поддельных сигарет" - рассказал доктор госуправления, советник директора Национального института стратегических исследований при Президенте Украины Валерий Воротин.

Эксперт межфракционной депутатской группы "За духовность, моральность и здоровье Украины", заслуженный экономист Украины Олег Ивченко уверен: "Предусмотренное увеличение специфической части акциза на табачные изделия даст дополнительно более 800 млн грн в бюджет. Причем налоговики предлагают правильный акцент именно на фиксированной части акциза. Во-первых, ее легче администрировать, во-вторых, она поднимает нижнюю планку стоимости сигарет. А для нас крайне важно, чтобы, в первую очередь, в Украине не было дешевых сигарет, наиболее доступных для детей и подростков. Это отвечает требованиям Всемирной организации здравоохранения, перед которой Украина имеет определенные обязательства".

Также Ивченко отметил, что законопроект уменьшает разницу в акцизах и, соответственно, разницу в цене на сигареты с фильтром и без фильтра. "Опять-таки, это важно с точки зрения борьбы с дешевыми безфильтровыми сигаретами, рынок которых за последний год вырос. Также важно, что законопроект делает практически невозможным "налоговое опережение", когда накануне повышения акциза рынок "накачивают" более дешевыми сигаретами. Этим ранее грешили многие производители сигарет" - объясняет он.

Соответственно, делает вывод эксперт, "законопроект поможет не только наполнить бюджет, но также продолжит тенденцию снижения курения в Украине, которой активно придерживается президент Украины, подписавший ранее законопроекты о запрете рекламы сигарет в местах продажи и о запрете курения в ресторанах и барах". 

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