Яценюк создаст единую партию с Тимошенко

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Оппозиционные силы, которые попадут в Верховную Раду следующего созыва по списку "Батькiвщини", создадут одну общую фракцию.

Об этом заявил народный депутат Арсений Яценюк в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает ТСН.

"Если мы идем, как единственная политическая сила на базе ВО "Батькiвщина", это означает, что у нас будет единая фракция", – пояснил политик.

"И это означает, что после парламентских выборов у нас будет единая партия", – добавил он

В то же время, Яценюк не дал четкого ответа на вопрос, будет ли в этой фракции для нардепов Дония и Стецькива, которые решили самостоятельно выдвигаться в округах, где оппозиция уже имеет собственные согласованные кандидатуры.

"Они приняли решение самостоятельно идти, к большому сожалению, несмотря на то, что лично я и другие члены команды просили этих депутатов выбрать любой округ. Я подчеркиваю, любой – и получить полную поддержку от оппозиции. Но сейчас шанса, чтобы ссорились оппозиционные кандидаты в депутаты, я не дам. Ссориться мы с ними не будем", – отметил политик.

Как ранее писал Главред, на днях Яценюк заявил, что избирательной кампании не хватает Юлии Тимошенко.

"Если бы Юлия Тимошенко была рядом, нам было бы намного легче. В любой кампании, кроме рациональности, необходим очень высокий градус эмоций. Рацио мы обеспечили. Эмоции и харизма, которые есть у Тимошенко, не присущи ни одному другому политику в Украине, потому что у нас нет ни одного другого политика-женщины".

Яценюк также уверен, что Юлия Тимошенко имеет первоочередное право на участие в президентских выборах.

"Говорить о президентских выборах сейчас бессмысленно, а само обсуждение интересно лишь тем, кто хочет потешить свое самолюбие. Кроме того, я уверен, Тимошенко имеет приоритетное право участвовать в президентских выборах относительно меня и всех остальных представителей оппозиции", - заявил он.

"Но чтобы это произошло, нам надо выполнить как минимум две задачи: освободить ее и сделать так, чтобы она получила право участвовать в выборах", – подчеркнул он.

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