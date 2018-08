Из-за "Газпрома" Путин сорвал саммит в Пакистане

{1-}

Власти Пакистана отложили запланированный на 2-3 октября саммит глав России, Афганистана, Таджикистана и Пакистана в Исламабаде отложен из-за того, что президент РФ Владимир Путин отказался в нем участвовать.

Визиту Путина отводилась важная роль, поскольку последний раз российские руководители такого ранга посещали эту страну 44 года назад. В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что поездка президента на саммит и не предполагалась, сообщает КорреспондентЪ.

Издание считает, что, если следовать версии источников о намерениях Путина, его отказ ехать в Исламабад мог быть связан с опасениями осложнить фактом приезда отношения с антагонистом Исламабада – Индией, а также с нежеланием Пакистана отдать "Газпрому" контракт на строительство пакистанской ветки газопровода Иран–Индия.

Объявляя об отмене намеченного на начало октября саммита, представитель МИД Пакистана Моаззам Хан сообщил, что новые даты проведения форума пока не определены и будут согласованы позже по дипломатическим каналам. Помимо этого, в Исламабаде заявили о том, что Путин послал письмо президенту Пакистана Асифу Али Зардари, в котором высказал надежду на сотрудничество и пригласил его с визитом в Россию.

Одной из ведущих версий причин отказа Путина от участия в саммите аналитики называют отсутствие договоренности об участии "Газпрома" в строительстве пакистанской ветки газопровода Иран-Индия (IPI). "Газпром" неоднократно проявлял активную заинтересованность в участии в проекте, предлагая финансировать часть строительства в обмен на долю в IPI, напоминает "Коммерсант". Однако Пакистан до сих пор настаивал на проведении тендера, что, по понятным причинам, вызвало разочарование российского газового гиганта.

Эксперты между тем отмечают, что пакистанская общественность очень болезненно отреагировала на отказ Путина от участия в саммите. По словам ведущего эксперта базирующегося в Исламабаде исследовательского центра Project for Pakistan in the XX Century Ахмеда Куреши, в решении президента увидели отголоски прошлых сложностей в отношениях.

Как ранее писал Главред, два года назад занимавший тогда должность премьера Владимир Путин дал понять, что Россия не будет развивать стратегические и военные связи с Пакистаном из-за дружественных отношений с Индией. Но уже в прошлом году позиция Москвы кардинально изменилась: Путин официально поддержал пакистанскую заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и объявил, что Пакистан является важным партнером России в регионе.

