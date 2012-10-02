Кирсан Илюмжинов учредил самую интеллектуальную партию в мире

{1-} Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов во время своего недавнего визита в Украину объявил о создании в этой стране Международной Шахматной партии Мира, чем вызвал настоящую сенсацию. Кирсан Николаевич заявил, что в дальнейшем эта партия станет настоящей политической силой.

Некоторые СМИ, привыкшие видеть в партиях лишь инструмент для достижения успеха на выборах, отнеслись к новости с некоторой долей иронии. Кое-кто из журналистов, не разобравшись, и вовсе решил, что новая партия создана для защиты интересов исключительно шахматистов. На самом же деле, здесь все намного сложнее и интереснее.

Не случайно Кирсан Илюмжинов приурочил сообщение о создании партии к открытию Шахматной академии в поселке Клесов Ровенской области. Символично, что деятельность партии началась с конкретного дела. Обычно политики сначала проводят помпезные собрания, где долго и запутанно докладывают о планах на будущее. Как правило, до реальных дел никогда не доходит – если, конечно, это не партия власти.

Дебют же Шахматной партии удался на славу – с первого дня своего рождения она создала реальный очаг культурного и интеллектуального развития – Шахматную академию. При этом, впервые учреждение столь высокого уровня открылось не в мегаполисе, а в небольшом поселке. И открыл его лично президент ФИДЕ.

По замыслу Илюмжинова, Шахматная академия станет не только местом подготовки мастеров игры, здесь будут проводиться семинары для тренеров и судей, проходить турниры под патронатом ФИДЕ. А это автоматически выводит Клесов в авангард мировой шахматной жизни.

Кроме того, академия не просто превратит небольшой украинский поселок в одну из шахматных столиц. Основная её цель – содействие увеличению количества мыслящих людей. Как утверждает Кирсан Илюмжинов, именно объединение думающих, умных людей и продвижение интеллектуального образа жизни станет одной из основных целей Международной Шахматной партии Мира.

Президент ФИДЕ так обозначил задачу нового движения: «Для нас создание партии – это не стремление к власти и для этого участие в политической жизни. Нет, наша главная задача – адаптация каждого человека, не важно, молодого или пожилого, к настоящей и полноценной жизни. Нам важно научить молодых мыслить и рассчитывать свои ходы».

Именно поэтому Шахматная партия и не рвется во власть, предпочитая сосредоточиться на поддержке интеллектуального развития людей, прежде всего – на внедрении шахмат в образовательную систему. А вот дальше, по мнению Кирсана Илюмжинова, рост количества интеллектуалов неминуемо скажется на качестве жизни людей:

«Все, что сейчас на Земле происходит, – войны, конфликты, финансовые кризисы, политические – не из-за того, что не хватает денег, золота, нефти или газа. Не из-за того, что люди так злы друг на друга. А из-за того, что государства, системы управляются недальновидными людьми, которые случайно пришли в политику», – считает президент ФИДЕ, который уже давно провозгласил идею «One Billion Clever People» – «один миллиард умных людей». И сегодня, с присущей ему энергией и целеустремленностью, Илюмжинов продвигает её в жизнь.

В наши дни ФИДЕ объединяет национальные шахматные организации 177 стран; по подсчетам специалистов, в мире насчитывается около 600 миллионов любителей этой игры. К слову, сам Кирсан Николаевич убежден в том, что в ближайшее время число стран-членов Международной шахматной федерации удастся довести до двухсот (т.е., сравняться в количественном отношении с Международным Олимпийским комитетом).

Кстати, шахматы уже включены в качестве обязательного предмета в образовательные программы разного уровня – от дошкольных учреждений до университетов: в Китае, США, Турции и других странах. Помимо прочего, в марте нынешнего года компания «Роснефть», заключив официальный договор с ФИДЕ, пожертвовала полмиллиона долларов на развитие детского и юношеского шахматного спорта в России.

Наверняка, открытая в Клесове академия займется сбором, обобщением и продвижением лучшего мирового опыта преподавания шахмат. Это означает, что стран, где люди будут серьёзно заниматься шахматами, теперь станет больше. А стало быть, и цель увеличения количества энтузиастов шахмат до одного миллиарда отныне не кажется совсем уж далекой.

Впрочем, зачем все это нужно, спросит человек, весьма далекий от шахматной тематики? Кирсан Илюмжинов не устает напоминать: шахматы дисциплинируют не только мышление, но и характер человека.

«В шахматах действует принцип: сначала подумай, а потом сделай ход. Когда с малых лет обучают шахматам, преподаватель просит детей спрятать руки – сесть на них. Он говорит: «Хочешь пешкой ходить, руку не доставай, подумай – тебя срубят или нет». Ребенок поневоле вынужден анализировать ситуацию и, если он видит, что ему ничего не грозит, освобождает руку и делает ход. Через два-три месяца такое поведение автоматически переносится на повседневную жизнь», – рассказывает президент ФИДЕ.

Между прочим, введение шахмат в качестве факультативного предмета в школах Калмыкии дало впечатляющие результаты:

«Через год заметили – в школах, где детей обучают шахматам, дисциплина улучшилась, повысилась успеваемость. Я сам в пять лет научился играть в шахматы. Они тренируют мозг, развивают и левое, и правое полушария. Неслучайно Михаил Ботвинник, чемпион мира по шахматам, говорил, что шахматы – это синтез науки, культуры и спорта. Альберт Эйнштейн каждый день по часу играл в шахматы. Он как-то сказал: «Нужно мышцу головы тренировать». Единственный способ тренировать мышцу головы, наши мозги – это игра в шахматы», – делится опытом Илюмжинов.

Однако внедрение шахмат в образовательную систему – это еще не все. У Кирсана Илюмжинова есть идеи, позволяющие вовлечь в шахматную орбиту и вполне взрослых, состоявшихся людей. Так, в июле текущего года он презентовал проект «Геосоциальные игры», где выступил в качестве соавтора и инвестора – в содружестве с лидером украинской партии «УДАР» Виталием Кличко.

В рамках этого проекта работает интернет-портал, позволяющий большому числу людей со всего мира одновременно играть в шахматы или в иные интеллектуальные игры. Причем, игра может быть как индивидуальной (когда из множества ходов, сделанных участниками, программа автоматически выберет наиболее часто встречающиеся), так и командной. Следует отметить, что стимулом для участников игры служит введенная на сайте рейтинговая система и сформированный за счет инвесторов призовой фонд.

Так, понемногу, но, тем не менее, упорно и систематически, Кирсан Илюмжинов реализует свою заветную мечту об объединении мыслящих людей и о том, чтобы таких людей стало как можно больше. Создание Международной Шахматной партии мира – это еще один шаг на этом пути, ответ на запрос, существующий в обществе, на политическую силу, заинтересованную не столько продвижением своих представителей во власть, сколько реальной защитой интересов простых людей.

Прежде всего, речь в данном случае идет о среднем классе: о тех самых «рассерженных горожанах», ставших движущей силой массовых социальных протестов, охвативших в прошлом году буквально всю планету. Как правило, это люди, занятые интеллектуальным и творческим трудом, недовольные существующими в мире порядками. Их нельзя обмануть красивыми сказками, им надоела лживая популистская демагогия беспринципных политиканов.

Шахматы – игра, требующая не только интеллекта, но и абсолютной честности. В шахматах нельзя вытащить из рукава второго ферзя, здесь не бывает крапленых фигур. Это заурядный политик может относиться к своим избирателям, как к «электорату» (или, еще хуже – как к «лохторату»), цинично считая отдельных людей «пешками», которыми при случае не грех и пожертвовать. Шахматист же, даже начинающий, прекрасно понимает, что все фигуры равно важны, и любая пешка со временем может стать ферзем – а значит, требует к себе не менее внимательного и бережного отношения.

В шахматной партии нет победителей и проигравших: каждый из соперников, по крайней мере, получает ценный опыт, становится интеллектуально богаче. Именно поэтому партнер, проигравший партию, пожимает руку своему визави, а не вцепляется ему в горло (выражаясь фигурально), как это нередко случается в политике.

Бесспорно, простое перенесение этих справедливых принципов в политическую жизнь позволило бы снять многие проблемы, снизить угрозу всевозможных кризисов и социальных потрясений. Недаром Кирсан Илюмжинов предложил сделать девизом Шахматной партии слова: «Перед ударом – подумай».

В идеале, полезная привычка просчитывать последствия своих действий на много ходов вперед, соизмеряя их с общественной пользой и интересами всех зависящих от этого людей, должна стать неотъемлемым качеством любого политика. Увы, пока это пожелание остается мечтой. Впрочем, вполне возможно, что конкуренция с объединением шахматистов-интеллектуалов заставит «обычных» политиков изменить свои взгляды на окружающую жизнь...

Конечно, Международная Шахматная партия Мира открыта не только для шахматистов. В конце концов, разве все члены обществ садоводов-любителей имеют сельскохозяйственное образование? А много ли среди филателистов профессиональных художников-миниатюристов? Так и здесь. Для того, чтобы принять участие в новом движении, вовсе не обязательно иметь спортивный шахматный разряд и принимать участие в турнирах – для этого существуют профессиональные ассоциации. Достаточно желания сделать окружающий мир хотя бы немного лучше.

Собственно, Украина потому и стала первой страной, где дебютировала Шахматная партия: сами жители Клесова вышли на президента ФИДЕ не только с просьбой оказать им содействие в создании Шахматной академии, но и с энтузиазмом поддержали идею Кирсана Илюмжинова создать ассоциацию умных людей. Нет сомнений в том, что дальнейшая деятельность «интеллектуальной» организации уже просчитана на годы вперед, и Шахматная партия Мира предоставит еще немало поводов напомнить о себе.