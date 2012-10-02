В ЕС нет места для Украины – эксперт

Европейский союз не видит в своем составе Украину ни через десять лет, ни через сто. Такое мнение выразил директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов.

"Мы должны понимать, что экономика это продолжение политики. К примеру, с точки зрения экономики, США выгодно покупать на Кубе сахар, табак и другую продукцию. Но, вы понимаете, почему США не торгует с Кубой? Я считаю, что мы в вопросах интеграции и экономической выгоды должны исходить с точки зрения реализма. На протяжении 20 лет Украина заявляет, что идет в Европу. И все эти 20 лет Украина стучится в эту наглухо закрытую дверь. Ей из-за этой двери честно говорят: не видят Украину в Евросоюзе. Ни через пять лет, ни через 10, ни через сто", - отметил он.

В связи с этим, по словам эксперта, украинской власти следует обратить внимание на другие интеграционные процессы. "В то время, как в Европе заявляют, что мы им не нужны, вокруг Украины развиваются другие интеграционные процессы. И, если ЕС не видит Украину в своей структуре, в своем составе, то Украине следует объединяться с Таможенным союзом", - считает Владимир Корнилов. По его мнению, "выбивать" себе преференции от интеграции следует "на берегу". "Украина могла бы сформировать иной Таможенный союз, если бы стояла у истоков его создания, если бы была изначально учредителем… Теперь это сделать невозможно, но мы можем присоединяться к тем процессам, которые имеют какие-то основания для будущего развития", - подчеркнул политолог.

Владимир Корнилов отметил, что следует не загонять себя в изоляцию, а внимательнее посмотреть на прогнозы развития мировых экономик. "Относительно ЕС нет стабильных прогнозов даже на ближайшие 10 лет. А самыми развивающимися, опять же, по прогнозам, могут стать страны БРИК. То есть, в ближайшие годы экономики БРИК превзойдут и Европу, и, в скором времени, США… И мы должны сейчас рассчитывать не на сиюминутные показатели, а заглянуть в будущее", - подытожил он.