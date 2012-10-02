Международные платежные системы повышают наркотрафик в Украине - эксперт

По итогам восьми месяцев в тени находились более 40% всех финансовых платежей, совершаемых в Украине, в то время как на начало 2012 года доля таких платежей не превышала 35%, сообщила заместитель гендиректора Института финансовых экспертиз Украины Анна Дьяченко.

«Доля теневых платежей в последние месяцы начала расти, несмотря на все усилия НБУ и правительства по легализации этого рынка. А именно эти деньги используются для финансирования наркотрафика, выплаты взяток и расчетов по сомнительным операциям», — отметила она.

Заметную роль в этом играют международные платежные системы, такие как Visa и MasterCard, вместе фактически контролирующие рынок безналичных розничных платежей в стране. «Эти системы изо всех сил сопротивляются повышению прозрачности рынка безналичных платежей. Например, они активно выступают против принятия законопроекта, который повысил бы контроль государства за деятельностью платежных систем, который разработал Нацбанк», — напоминает Дьяченко.

Фактически действия Visa и MasterCard приводят к росту криминализации финансового сектора, утверждает Дьяченко. Аналогичные претензии к этим платежным системам были и у правительств развитых стран, напоминает она. Однако многочисленные судебные разбирательства в отношении платежных систем и принятие законодательства, повышающего прозрачность этого рынка в 1990-х годах, позволили другим странам остановить рост незаконных платежей у себя, по этому пути должна следовать и Украина, подчеркнула Дьяченко.